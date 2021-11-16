16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще несколько информресурсов признаны экстремистскими, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Генпрокуратуру.

По заявлению прокуратуры Гродно таковой признана информационная продукция Telegram-канала "ГрДУ-Перамен! ГрГУ-Перемен", Telegram-чата "ГрДУ-Перамен! ЧАТ | ГрГУ-Перемен! ЧАТ", страницы в социальной сети Instagram "grsu.peremen".

Экстремистскими материалами также является теперь информационная продукция Telegram-чата "Борисов РЭП". Такое решение принято по заявлению прокуратуры Борисовского района.-0-