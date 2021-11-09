Несколько сельчан поверили объявлению о помощи с онлайн-кредитами и лишились денег

9 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Гомельской области завершило расследование уголовного дела о хищении денег граждан, оформивших банковские онлайн-кредиты через третьих лиц, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

В апреле этого года 30-летний уроженец Минской области отбывал наказание за кражу в исправительном учреждении открытого типа в Гомеле. В разговоре с другим осужденным о своих финансовых трудностях он узнал о жительнице столицы. Женщина за вознаграждение оказывала помощь в оформлении банковских онлайн-кредитов. Мужчина попросил ее контакты. "По телефону фигурант предложил минчанке преступную схему обмана граждан, нуждавшихся в кредите. Она согласилась", - рассказали в УСК.

Напарники распределили обязанности. Мужчина занялся поиском потенциальных жертв среди пользователей социальной сети "ВКонтакте". Он завел аккаунт с вымышленной фамилией, разместил объявление о содействии в оформлении кредита лицам с чистой кредитной историей, активно предлагал свои услуги.

Первой потерпевшей стала жительница Мостовского района Гродненской области, которая хотела взять кредит на Br1,5 тыс. Злоумышленник предложил ей оформить кредит на Br1875 и получить вознаграждение в размере 25% от этой суммы. "Для оформления кредита мужчина попросил у женщины необходимые идентификаторы: паспортные данные и иные сведения, которые переслал жительнице Минска. Обвиняемая от имени потерпевшей внесла в компьютерную систему дистанционного банковского обслуживания данные для оформления на нее кредита на сумму Br2,2 тыс. - большую, чем договаривались. Затем с открытого кредитного счета на подконтрольную фигурантам банковскую карту она перевела Br324,5, которые присвоила с подельником", - отметила Мария Кривоногова.

Позже обвиняемый под разными предлогами - погашения кредита, отсрочки выплаты кредита, уменьшения размера выплат - убедил потерпевшую перевести на подконтрольные карточки еще Br452, которые также были похищены.

От действий фигурантов также пострадали 27-летняя жительница Бобруйского района Могилевской области и ее мать. Молодой женщине было необходимо Br1 тыс. Она обратилась к незнакомцу в соцсети с просьбой о помощи в оформлении кредита. "В связи с неблагоприятной кредитной историей кредит решили оформить на ее мать. К слову, последнюю не известили об этом. На нее был открыт кредитный счет на Br3 тыс., с которого злоумышленники похитили Br1999. В дальнейшем под различными предлогами у молодой женщины выманили Br330. Эти деньги она перевела на подконтрольные карточки", - сказала официальный представитель.

"Все общение между отбывающим наказание и потерпевшими состояло основном из переписки в социальной сети, без личных встреч. В ходе следствия он признался, что подыскивал жертв среди сельских жителей, надеясь на их невысокую финансовую грамотность", - пояснили в УСК.

Преступную схему пресекли сотрудники исправительного учреждения.

Мужчина ранее семь раз привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Его напарница не судима, работала администратором столичного игорного клуба.

Общий ущерб составил Br3105. В ходе следствия обвиняемые возместили Br2509. На имущество напарников наложен арест на более Br4,7тыс.

Действия фигурантов квалифицированы по ч.2 ст.212 (хищение имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, совершенное повторно, группой лиц по предварительному сговору) и ч.2 ст.209 (завладение имуществом путем обмана, повторно) УК.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.-0-