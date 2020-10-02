Несоблюдение дистанции на дороге стало причиной столкновения мотоцикла и автомобиля

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, водитель мотоцикла 1997 г.р. у дома 12 по ул.Шатько в результате несоблюдения безопасной дистанции совершил наезд на ехавший впереди "Фольксваген", которым управлял минчанин 1989 г.р.

Водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был доставлен в больницу скорой медицинской помощи. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.-0-