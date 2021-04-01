Несоблюдение дистанции стало причиной столкновения автомобиля с мотоциклом на улице Пулихова

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем "Пежо", двигался по ул.Пулихова со стороны ул.Первомайской в направлении ул.Андреевской. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Из-за несоблюдения безопасной дистанции он совершил столкновение с мотоциклом "Кавасаки". В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

Уважаемые водители! Не забывайте, что от вашей личной дисциплинированности, умения четко и правильно ориентироваться в дорожной ситуации, зависят жизнь и здоровье других участников дорожного движения.-0-