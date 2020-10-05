Несовершеннолетнего зацепера из Барановичей ударило током от высоковольтной ЛЭП

5 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах следователи устанавливают обстоятельства травмирования током 15-летнего подростка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Следственного комитета.

Инцидент произошел вечером 3 октября. По сообщению учреждения здравоохранения, на излечение к ним доставили несовершеннолетнего жителя Барановичей. По предварительным данным, учащийся одного из средних специальных учебных заведений города забрался на крышу вагона товарного поезда, где его ударило током от высоковольтной линии электропередачи.

Юношу обнаружили прохожие и вызвали бригаду скорой помощи. Следователи проводят по факту проверку. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.-0-