Несовершеннолетних наркодилеров задержали в Гомеле

4 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Сотрудники могилевского наркоконтроля во взаимодействии с коллегами из Гомеля пресекли деятельность двоих гомельских наркодилеров, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Могилевского облисполкома Дмитрий Игнатович.

Семнадцатилетний парень и 16-летняя девушка сбывали психотропные вещества. По версии оперативников, именно они продавали психотропы витебчанину, который был недавно задержан в Могилеве.

По словам начальника УНиПТЛ УВД полковника милиции Владислава Ковалева, задержание в Гомеле провели оперативники подразделений по наркоконтролю УВД Могилевского облисполкома, Ленинского РОВД Могилева вместе с коллегами из управления по наркоконтролю УВД Гомельского облисполкома. Оно стало решающим шагом по изобличению преступной деятельности несовершеннолетних жителей Гомеля. По предварительной информации, они работали на один из интернет-магазинов по распространению психотропов через закладки.

Распространителем у гомельчан был житель Витебска, которого задержали 10 ноября в Могилеве у железнодорожных путей. Тогда звонок неравнодушного горожанина в милицию о подозрительном мужчине позволил задержать с поличным так называемого минера, который раскладывал закладки с психотропами. У него было обнаружено и изъято 15,6 г особо опасного психотропного вещества альфа-PVP. Затем была получена оперативная информация о том, что основное количество хранилось в тайнике в Витебске. Во взаимодействии с коллегами из витебского наркоконтроля было обнаружено и изъято почти 300 г психотропного вещества.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Могилевского облисполкома вышли на след сбытчиков из Гомеля, которые продавали товар витебчанину. Во время задержания гомельчан у них находилось 1,2 г альфа-PVP. При обыске по месту жительства девушки обнаружено и изъято еще 100 г аналогичных веществ, которые сейчас находятся на экспертизе, а также весы и упаковочные материалы. Обнаружили сотрудники и уже сделанные закладки на территории Гомеля и Могилева.

"В отношении задержанных гомельчан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК. Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению более крупных сбытчиков, которые поставляли товар жителям Гомеля для его последующей реализации", - уточнил полковник милиции Владислав Ковалев.-0-

Фото УНиПТЛ УВД Гомельского облисполкома