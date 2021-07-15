Несовершеннолетний мотоциклист-бесправник попал в аварию в Столинском районе

15 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе в ДТП пострадал несовершеннолетний мотоциклист-бесправник, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Дорожная авария произошла 14 июля около 22.25 в агрогородке Ольшаны. По предварительной информации, 39-летняя женщина ехала на автомобиле "Сузуки Вагон" по улице Чкалова. Поворачивая налево напротив дома №70, водитель легковушки не уступила дорогу и столкнулась с двигавшимся навстречу мотоциклом "Хорс" под управлением 15-летнего местного жителя.

В результате мотоциклист получил травмы, с которыми его госпитализировали в больницу. Установлено, что мотоцикл не был зарегистрирован, подросток ехал без застегнутого мотошлема. К тому же у молодого человека не оказалось водительских прав.

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