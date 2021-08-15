Несовершеннолетний мотоциклист попал в аварию в Глубоком

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15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Глубоком несовершеннолетний мотоциклист попал в ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома."Около 20.00 13 августа в районе дома №30А по ул.Ленина произошло столкновение мотоцикла "Минск" под управлением 17-летнего молодого человека и автомобиля Daewoo Matiz, за рулем которого находился 21-летний водитель", - рассказали в ГАИ.В результате ДТП мотоциклист получил травмы и госпитализирован.-0-