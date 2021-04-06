Несовершеннолетний мотоциклист пострадал в аварии в Ошмянах

6 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ошмянах в столкновении с легковушкой пострадал 16-летний мотоциклист. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла вечером 5 апреля на улице Советской в райцентре. Водитель "Рено" при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу "Минск".

"В результате столкновения пострадал 16-летний водитель мотоцикла. Парня госпитализировали в хирургическое отделение местной больницы", - рассказали в ГАИ.

К слову, водительское удостоверение он получил 30 марта, а мотоцикл был куплен 2 апреля.-0-