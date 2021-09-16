Несовершеннолетний наркодилер задержан с подельником под Минском

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан несовершеннолетний наркодилер. У него и подельника изъято 500 г психотропа. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"В минувшую субботу под Минском столичный наркоконтроль провел очередную спецоперацию по изобличению оптовых закладчиков. С поличным во время раскладки мефедрона задержали двух парней 19 и 16 лет. С собой у них оказалось 250 г запрещенной химии. Столько же младший прятал дома вместе с весами, фасовочными пакетами и изолентой", - рассказали в МВД.

Юноши пояснили, что с августа работали на виртуальный наркомаркет: крупные партии фасовали на мелкие дозы и раскладывали в Минске и его окрестностях.

Через несколько часов оперативники задержали еще одного "работника магазина": 38-летний мужчина попытался избавиться от товара и несколько свертков с наркотиком разбросал на остановке. Тем не менее у минера нашли еще 130 г мефедрона.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков. Старший из фигурантов ранее привлекался к уголовной ответственности за насилие в отношении должностного лица.-0-