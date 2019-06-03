Несовершеннолетняя устроила ДТП в Столинском районе

3 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе в дорожно-транспортное происшествие попал легковой автомобиль, за рулем которого была несовершеннолетняя бесправница, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП случилось 3 июня примерно в 7.50 на автодороге Бережное-Дубенец-Дубой. По предварительной информации, за рулем автомобиля BMW 530 находилась 16-летняя жительница деревни Дубой. Водитель не справилась с управлением и съехала в кювет, где врезалась в придорожное дерево. В результате аварии девушка и 22-летний житель агрогородка Ольшаны, сидевший на переднем сиденьи, получили различные травмы. Они госпитализированы в Столинскую центральную районную больницу.

ГАИ проводит проверку.-0-