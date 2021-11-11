Несовершеннолетняя жительница Минской области вербовала сверстниц для занятия проституцией

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичный наркоконтроль задержал 17-летнюю жительницу Минской области, которая организовала притон для занятия проституцией. В незаконную деятельность были вовлечены пять девушек, в том числе две несовершеннолетние, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал МВД Беларуси.

Задержанная учится в столице. С ее слов, из-за сложных отношений с матерью и пристрастия к наркотикам решила самостоятельно зарабатывать на жизнь. С апреля текущего года стала оказывать интимные услуги, а позже привлекла к этому и других лиц, с которыми знакомилась в интернете. Девушка подыскивала для них клиентов через интернет-сайты и соцсети.

В квартире-притоне оперативники обнаружили альфа-PVP и приспособления для употребления наркотика. Там же был задержан 19-летний минчанин, у которого изъяли 4 г альфа-PVP и 4 г мефедрона (по данному факту проводятся оперативные мероприятия).

Следователи дали правовую оценку и возбудили в отношении нее уголовное дело за организацию и использование занятия проституцией заведомо несовершеннолетних. Девушка задержана.

Как уточнили в Следственном комитете Беларуси, девушка начала свою "карьеру" в сфере интимуслуг с размещения анкеты на одном из белорусских сайтов знакомств. Своих подруг, которых вовлекла в занятие проституцией, она уверяла, что в качестве клиентов будет направлять к ним только "мужчин, которым она неоднократно уже сама оказывала услуги и которые точно заплатят и не являются сотрудниками милиции". За это они должны были передавать организатору бизнеса 20% дохода.

"В мессенджере Telegram девушка общалась с клиентами, пересылала им фотографии подруг в нижнем белье и обсуждала условия встреч. Таким образом она предоставила не менее 15 клиентов пятерым девушкам", - сообщили в СК.-0-