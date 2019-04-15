Нетрезвая бесправница врезалась в дерево в Речицком районе, пассажир в реанимации

15 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе нетрезвая бесправница не справилась с управлением и врезалась в дерево, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Авария произошла днем 14 апреля на автодороге Речица-Горваль-Василевичи. Предварительно установлено, что 33-летняя водитель "Фольксвагена", не имеющая права управления транспортным средством, с признаками алкогольного опьянения, на закруглении дороги выехала на обочину, затем в кювет, где и врезалась в дерево.
В результате ДТП 32-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение Речицкой центральной райбольницы. В УГАИ отметили, что мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3815 BYN
|2.376 BYN
|2.383 BYN
|USD
|2.1043 BYN
|2.102 BYN
|2.107 BYN
|RUB
|3.275 BYN
|3.272 BYN
|3.28 BYN