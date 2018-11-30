Нетрезвая девушка на легковушке перевернулась в Минске

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвая водитель Kia перевернулась в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
"Сегодня 25-летняя водитель около 04.20 за рулем Kia двигалась по пр. Дзержинского со стороны ул. Есенина в направлении ул. Космонавтов. При перестроении она не справилась с управлением, наехала на бордюр и металлическое ограждение. После этого машина выехала на встречную полосу и опрокинулась на крышу", - проинформировали в ГАИ.
Водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения - 1,56 промилле. В ДТП никто не пострадал.-0-
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