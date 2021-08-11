Нетрезвого мотоциклиста в Осиповичском районе задерживали с погоней

11 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Осиповичском районе задержали нетрезвого мотоциклиста. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

"Сотрудники районной ГАИ получили информацию о том, что неподалеку от АЗС колесит нетрезвый мотоциклист, и оперативно отправились туда. Довольно быстро правоохранители заметили двигавшийся мотоцикл "Иж Юпитер-5К" с коляской, за рулем которого, предположительно, и находился нетрезвый водитель", - отметили в ГАИ.

На требование правоохранителей остановиться мужчина не отреагировал и продолжил движение. Погоня длилась недолго - водителя задержали. Им оказался 51-летней минчанин, не имеющий соответствующей категории для управления мотоциклом. Кроме того, медосвидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Минчанин получил крупный штраф и лишение права управления транспортным средством на 3 года.-0-