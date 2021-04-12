Нетрезвого водителя с 1,8 промилле алкоголя задержали сотрудники ГАИ в Минске

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В районе 7 км внутреннего кольца МКАД сотрудники ГАИ остановили водителя автомобиля "Хендэ". Физическое состояние мужчины вызвало подозрение у милиционеров, поэтому его доставили на освидетельствование. В выдыхаемом воздухе минчанина выявлено 1,8 промилле алкоголя. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Установлено, что нарушитель не имел права управления транспортным средством: в 2019 году был лишен прав за аналогичное нарушение (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения). Водитель отстранен от управления транспортным средством, автомобиль доставлен на охраняемую стоянку.

Уважаемые автолюбители! Автомобиль и алкоголь несовместимы! Будьте благоразумны! Поездка на такси обойдется вам дешевле, чем восстановление здоровья и оплата штрафов. Помните: дома вас ждут близкие и родные люди!

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения: если вы обнаружили граждан, которые своим поведением создают угрозу безопасности, незамедлительно позвоните по телефону 102.