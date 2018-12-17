Нетрезвого водителя в Солигорске задерживали с погоней

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорске в минувшие выходные нетрезвого водителя задерживали с погоней, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.
Инцидент произошел ночью. Водитель "Фольксвагена" проигнорировал сигнал инспектора ДПС об остановке. Увеличив скорость, он попытался скрыться в жилом квартале. Сотрудники Госавтоинспекции начали преследование на патрульной машине. Проехав несколько дворов, водитель не справился с управлением и наехал на светофор. Хоть повреждения оказались незначительными, автомобиль дальше двигаться не смог. Из машины выбежали 4-5 молодых людей и бросились врассыпную.
Инспектор ГАИ преследовал водителя. Вскоре он задержал 31-летнего солигорчанина, ранее лишенного водительских прав по ст.18.16 (управление авто в алкогольном опьянении). В этом году он уже трижды привлекался за управление транспортным средством без прав. В этот раз в его организме было около 1 промилле алкоголя.
Молодой человек пояснил, что после употребления алкоголя на машине матери с друзьями ехал на дискотеку. С автомобиля были сняты регистрационные знаки, они лежали в багажнике. В отношении автолюбителя составлен ряд протоколов за нарушение ПДД.-0-
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