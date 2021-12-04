Нетрезвого водителя задержали на улице Сурганова в Минске

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 5 ч 30 мин при несении службы по обеспечению безопасности дорожного движения сотрудниками отдела ГАИ Советского РУВД столицы вблизи дома № 40 по ул.Сурганова был остановлен автомобиль "Лада". За рулем находился 44-летний водитель, физическое состояние которого вызвало подозрение у инспекторов ДПС. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Водитель был доставлен на освидетельствование. При проведении экспертизы в выдыхаемом воздухе нарушителя выявлено 0.99 ‰ алкоголя. В отношении минчанина составлены административные материалы, автомобиль доставлен на охраняемую стоянку.

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