Нетрезвую автоледи задержали в Минске

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичной ГАИ задержали нетрезвую автоледи-рецидивистку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Ночью 2 января сотрудники ДПС обеспечивали безопасность дорожного движения по ул.Чкалова. Для проверки документов и физического состояния водителя решили остановить автомобиль "Опель". Однако водитель не подчинился требованиям и продолжил движение. "Инспекторы начали преследование, спустя несколько минут иномарка была остановлена. За рулем находилась женщина с явными признаками алкогольного опьянения. Ее доставили на освидетельствование. В организме нарушительницы выявлено 1,93 промилле алкоголя. Кроме того, установлено, что водитель в течение года уже привлекалась к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения", - уточнили в столичной Госавтоинспекции.

На данный момент в отношении минчанки составлены протоколы об административных правонарушениях. Материалы будут переданы в Октябрьский (г. Минска) районный отдел СК Беларуси для возбуждения уголовного дела.

Госавтоинспекторы напоминают водителям: управление авто в состоянии алкогольного опьянения является административным правонарушением, а за повторное в течение одного года такое нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

В УГАИ также просят всех, кто видит, что за руль садится нетрезвый водитель или же он уже управляет транспортным средством, не оставаться равнодушными. "Незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102 или в чат-бот @MinskPolice_bot", - подчеркнули в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.-0-