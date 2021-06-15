Нетрезвую пенсионерку за рулем легковушки задержали в Кировском районе

15 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Павловичи Кировского района задержали нетрезвую пенсионерку за рулем легковушки, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

"Наряд ГАИ остановил автомобиль Volkswagen Polo, за рулем которого находилась нетрезвая 60-летняя женщина. Водитель не скрывала, что возвращалась из магазина, куда ездила за алкоголем, но перед этим употребляла спиртные напитки", - рассказали в ГАИ.

По результатам медосвидетельствования, концентрация паров алкоголя в выдыхаемом женщиной воздухе составила 2,2 промилле.

Поездка обошлась нарушительнице в 200 базовых величин штрафа с лишением права управления транспортом на 5 лет.-0-