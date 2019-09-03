Нетрезвый бесправник и его пассажир пострадали в ДТП в Наровлянском районе

3 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Наровлянском районе легковушка опрокинулась в кювет, есть пострадавшие, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент произошел 2 сентября примерно в 15.25. Не имеющий права управления транспортным средством 31-летний водитель "Москвича" ехал в направлении деревни Головчицы. На закруглении дороги из-за неправильно выбранной скорости он не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась.

Водитель и его 34-летний пассажир госпитализированы. Как уточнили в ГАИ региона, пассажир не был пристегнут ремнем безопасности, а водитель, по предварительной информации, был с признаками алкогольного опьянения.-0-