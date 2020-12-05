Нетрезвый бесправник на стоянке повредил два припаркованных авто

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске бесправник на автомобиле совершил наезд на два припаркованных автомобиля, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД Минска Ангелины Волосарь, вчера около 23 ч 47 мин водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем "Форд", на парковке гипермаркета "Евроопт" по ул.Прушинских, 2 совершил наезд на два припаркованных автомобиля. После инцидента к нему подошел гражданин, который сделал замечание и позвонил на линию "102". На замечание водитель не отреагировал, а продолжил движение в направлении ДС "Лошица-2".

Сотрудники ОГАИ Ленинского РУВД начали преследование нарушителя и неоднократно подавали сигнал об остановке. Но водитель не останавливался, а пытался скрыться. Его задержали у дома 58 по ул.Прушинских.

Водитель был доставлен в учреждение здравоохранения для медосвидетельствования. Результат освидетельствования - 2.1 промилле алкоголя. Также установлено, что водитель не имел права управления транспортными средствами (водительское удостоверение не получал).

В отношении нарушителя составлены 6 протоколов об административных правонарушениях.-0-