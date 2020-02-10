Нетрезвый бесправник сбил подростка в Ивацевичском районе

10 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе нетрезвый бесправник сбил 16-летнего школьника, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 8 февраля около 19.30 в городском поселке Телеханы. По предварительной информации, 43-летний житель Ивацевичского района на автомобиле "Мерседес-Бенц" наехал на подростка, который шел по краю проезжей части в попутном направлении с включенным фонарем в руке.

Мальчика с травмами госпитализировали. Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения (1,6 промилле алкоголя). Ранее он был лишен прав за управление в нетрезвом виде.

Еще одно ДТП с участием бесправника произошло 9 февраля около 1.30 в агрогородке Мотоль Ивановского района. По предварительной информации, 22-летний местный житель, лишенный в 2017 году прав за пьяную езду, двигался на автомобиле "Фольксваген" по ул. Братьев Миховичей. На закруглении дороги водитель неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и наехал на 24-летнюю девушку, которая шла в попутном направлении. В результате происшествия пешеход получила травмы.

В обоих случаях проводится проверка.-0-