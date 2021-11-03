3 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвый бесправник спровоцировал ДТП под Быховом, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла 1 ноября около 14.30. "Водитель Mercedes, подъезжая к деревне Быново Быховского района, во время обгона не учел необходимый боковой интервал и совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем Volkswagen. От удара оба транспортных средства оказались в кювете, в аварии никто не пострадал", - отметили в УВД.

Правоохранители выяснили, что 36-летний водитель Mercedes был нетрезв. Освидетельствование показало 1,8 промилле этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения и в настоящее время он лишен прав.

В отношении виновника ДТП составлено 3 протокола, ему грозит внушительный штраф и продление срока лишения прав на 5 лет. Также ему придется возместить денежные средства в страховую компанию за ремонт чужого автомобиля.-0-