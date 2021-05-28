Нетрезвый бесправник угнал машину в Речицком районе

28 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе нетрезвый бесправник угнал автомобиль и пытался скрыться от госавтоинспекторов, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Вечером 27 мая в ОГАИ Речицкого РОВД поступило сообщение: в направлении деревни Леваши едет "Хонда", водитель которой, предположительно, в нетрезвом состоянии. Наряд ДПС незамедлительно выехал на место.

Госавтоинспекторы сразу же заметили "Хонду". Ее водитель, завидев служебный автомобиль, стал убегать. Мужчину задержали. У 45-летнего местного жителя действительно были сильные признаки алкогольного опьянения.

Выяснилось, что автомобиль водителю не принадлежал, прав он никогда не получал, к тому же находится в розыске за кражу мобильного телефона.

На следующий день в ОГАИ Речицкого РОВД обратился мужчина с заявлением об угоне "Хонды". Он пояснил, что вместе с задержанным распивал алкоголь, уснул, а товарищ взял ключи от автомобиля и уехал.

На нарушителя составили три административных протокола, возбуждено уголовное дело.-0-