Нетрезвый бесправник устроил смертельное ДТП в Калинковичском районе: суд вынес приговор

6 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Калинковичского района вынес приговор по уголовному делу о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть пассажира, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

Не имея права управления авто, мужчина сел за руль легковушки 18 июня 2021 года. С двумя пассажирами и непристегнутым ремнем безопасности ехал по территории Калинковичского района. По данным суда, в пути водитель проявил невнимательность к окружающей дорожной обстановке, не обеспечил безопасность движения и не справился с управлением автомобиля. Легковушка выехала за пределы проезжей части на обочину, где врезалась в дерево. После этого произошло возгорание автомобиля.

Пассажиры получили тяжкие телесные повреждения, от которых одна потерпевшая скончалась.

Приговором суда водитель признан виновным в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого телесного повреждения. На основании ч.4 ст.317 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях поселения. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств на 5 лет.

В пользу мамы погибшей виновный должен возместить Br40 тыс. морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-