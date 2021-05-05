5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвый бесправник в Минске совершил ДТП и попытался скрыться, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел сегодня в 8.25. 50-летний водитель автомобиля Toyota на ул.Якубовского врезался в припаркованный автомобиль Geely. От удара Toyota вылетела за пределы проезжей части и протаранила металлическое ограждение. "Но это не остановило водителя: он продолжил движение по газону, повредив зеленые насаждения и дорожный знак, а затем и вовсе попытался скрыться. Однако возле соседнего дома его задержал очевидец произошедшего, который вызвал сотрудников Госавтоинспекции", - рассказали в ГАИ.

Они доставили нарушителя на освидетельствование. В его организме выявили 1,9 промилле алкоголя. Установлено также, что мужчина не имеет права на управление транспортным средством. Для дальнейшего разбирательства его доставили в городской отдел милиции. Автомобиль поместили на охраняемую стоянку.

"Если вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель или же он управляет транспортным средством, не оставайтесь равнодушными. Незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102. Не исключено, что ваш звонок поможет сохранить жизни", - призвали в ГАИ.-0-