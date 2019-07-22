Нетрезвый бесправник в Мозырском районе врезался в дерево и погиб

22 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвый бесправник погиб в ДТП в Мозырском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Смертельная авария произошла поздним вечером 21 июля. Предварительно установлено, что 24-летний житель Петриковского района примерно в 22.00 сел за руль "Фольксвагена" в нетрезвом состоянии и поехал в Мозырский район. В 23.18 вблизи деревни Каменка молодой человек не справился с управлением, съехал в кювет, совершил наезд на дерево, в результате чего погиб.

Как отметили в УГАИ, парень не имел права управления транспортным средством, к тому же в момент ДТП не был пристегнут ремнем безопасности.

Госавтоинспекция просит всех участников дорожного движения, которые видят, что за руль садится водитель в состоянии опьянения, незамедлительно сообщать по 102.-0-