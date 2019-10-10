Нетрезвый бесправник врезался в бетонное ограждение в Житковичском районе

Фото УВД Гомельского облисполкома
10 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвый водитель без прав попал в ДТП в деревне Гребень Житковичского района, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Фото УВД Гомельского облисполкома
Днем 9 октября 49-летний водитель "Ауди", по предварительным сведениям, с признаками алкогольного опьянения, двигался по улице Первомайской. На закруглении дороги из-за неправильно выбранной скорости мужчина не справился с управлением и оказался на встречной полосе. Автомобиль ушел в занос, развернулся, съехал на обочину, врезался в бетонное ограждение, а затем в дерево.
Травмы получил 30-летний пассажир, его доставили в больницу, однако от госпитализации он отказался.-0-