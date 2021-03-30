Нетрезвый борисовчанин угнал машину и попал на ней в ДТП

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвый борисовчанин угнал чужую машину и попал на ней в ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

В оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД с заявлением об угоне обратился 46-летний житель деревни Маячное. Мужчина сообщил, что ночью неизвестные похитили из гаража иномарку "Рено Логан".

"Как выяснили правоохранители, накануне в гости к потерпевшему и его дочери приехал 24-летний борисовчанин. Все трое до поздней ночи распивали спиртные напитки. Когда застолье подошло к концу и хозяева уснули, гость надумал вернуться обратно в город. Но так как было глубоко за полночь и своей машины не было, фигурант решился на угон чужой. Дождавшись подходящего момента, он направился в гараж, где стояло транспортное средство", - рассказали в УВД.

Ключи от машины находились в замке зажигания, поэтому совершить поездку для подозреваемого не составило труда. Однако доехать до пункта назначения подозреваемому так и не удалось: в соседней деревне он не справился с управлением, съехал в кювет и в итоге совершил ДТП.

Действия борисовчанина квалифицированы по ч.2 ст.214 Уголовного кодекса (угон транспортного средства или маломерного судна). Ранее фигурант не единожды привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных деяний.-0-