Нетрезвый борисовчанин за рулем легковушки пытался скрыться от ГАИ и врезался в столб

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвый борисовчанин, скрываясь от ГАИ, попал в ДТП, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

19 июня около 1.00 внимание сотрудников ДПС ОГАИ Борисовского РУВД в райцентре привлекло авто Audi 80. При сигнале об остановке водитель продолжил движение. Вблизи жилого дома на улице О.Кошевого он врезался в столб линии электропередачи и стоявшую машину Hyundai.

Когда инспекторы приблизились к водителю, он попытался убежать, но вскоре был задержан и доставлен в медучреждение для освидетельствования. Как выяснилось, 26-летний местный житель был пьян (1,92 промилле). Мужчина привлечен к административной ответственности.-0-