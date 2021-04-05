Нетрезвый брестчанин угрожал ножом таксисту

5 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвый брестчанин угрожал ножом водителю такси, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Ночью двое подвыпивших мужчин и девушка попросили таксиста отвезти в деревню в Брестском районе. Доехав по нужному адресу, компания поменяла маршрут, при этом оплачивать поездку пассажиры отказывались. Водитель вытащил ключ из замка зажигания и отказался продолжать движение. Тогда сидевший спереди мужчина достал нож и стал угрожать таксисту, требуя отвезти их обратно в Брест. Доставив клиентов в областной центр, водитель сразу позвонил в милицию.

В ходе разбирательства сотрудники уголовного розыска выяснили, что после застолья 38-летний брестчанин предложил своим компаньонам продолжить вечеринку в другом месте. В дороге выяснилось, что денег на оплату поездки нет. Знакомый девушки, проживающий в деревне, отказался дать в долг нужную сумму. Тогда в качестве аргумента для водителя брестчанин использовал нож.

Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело за угрозу убийством и причинением телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.-0-