Нетрезвый гомельчанин повредил 4 автомобиля

14 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле милиционеры задержали мужчину, который повредил четыре автомобиля во дворе жилого дома, сообщили БЕЛТА в областном управлении Департамента охраны.

Информация о том, что неизвестный поцарапал, повредил зеркала и оставил вмятины на автомобилях, припаркованных во дворе, поступила в милицию от жителей дома по ул. Свиридова Гомеля.

Экипаж Железнодорожного отдела охраны задержал правонарушителя - 30-летнего ранее не судимого гомельчанина. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Причины своих поступков внятно объяснить не смог.

За хулиганство в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.-0-