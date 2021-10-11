Нетрезвый лицеист повредил 12 автомобилей на сельскохозяйственной ярмарке в Минске

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвый лицеист повредил автомобили на сельскохозяйственной ярмарке. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Вчера в различных Telegram-каналах появилось видео, на котором неизвестный разбивал машины предметом, внешне похожим на металлическую трубу. Установлено, что инцидент произошел утром на столичной улице Есенина, где в выходные дни проходит сельскохозяйственная ярмарка. Молодой человек разобрал торговую палатку и, оторвав от ее каркаса металлическую трубу, стал наносить удары по припаркованным автомобилям. Молодого человека задержали очевидцы происшествия и передали оперативно прибывшим сотрудникам Департамента охраны, которые доставили его в Московское РУВД для разбирательства", - рассказали в ГУВД.

В результате хулиганских действий были повреждены две торговые палатки, холодильная витрина, а также 12 автомобилей. Сумма ущерба подсчитывается.

Задержанным оказался 17-летний учащийся столичного профессионального лицея. Ранее к административной и уголовной ответственности минчанин не привлекался. Со слов задержанного, причиной хулиганских действий стало большое количество выпитого спиртного.

По данному факту Московским районный отделом Следственного комитета проводится проверка.-0-