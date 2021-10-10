Нетрезвый минчанин решил сэкономить на такси и воспользовался каршерингом

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД Минска задержали нетрезвого водителя на каршеринговом автомобиле, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Около 1.40 ночи инспекторы ДПС обратили внимание на каршеринговый автомобиль "Фольксваген", который двигался по ул. Янки Брыля и при повороте на ул.Гурского выехал на полосу встречного движения. Милиционеры остановили иномарку, за рулем которой находился 25-летний минчанин, - рассказали подробности в ГАИ. - Водитель признался, что вечером выпивал пиво у знакомых, а ночью, когда нужно было уезжать домой, решил сэкономить и вместо такси воспользовался каршеринговым сервисом".

Освидетельствование показало 1,74 промилле алкоголя в его организме. В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф в размере 100 базовых величин (1 БВ - Br29) с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.

Автомобиль помещен на охраняемую стоянку.-0-