11 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвый могилевчанин избил подростка в торговом центре. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

С заявлением в милицию обратился 16-летний житель Могилева. Подросток рассказал, что его избил незнакомый мужчина. Инцидент произошел в вечернее время в одном из торговых центров города.

Правоохранители установили, что к случившемуся причастен 19-летний нигде не работающий могилевчанин, который ранее был судим за хулиганство.

"Заявитель и две его знакомые девушки сидели на лавочке в торговом центре. К ним подошел незнакомый мужчина, который явно был нетрезв, и присел рядом. После этого он схватил одну из девушек за колено и предложил познакомиться поближе. Девушка отказала настойчивому молодому человеку, однако это не остановило его, - рассказали в УВД. - Заявитель сделал замечание молодому человеку. Тот отреагировал агрессивно и несколько раз ударил подростка".

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, следователями дана правовая оценка.-0-