24 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвый могилевчанин угнал машину знакомого. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова.

В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД с заявлением обратился 34-летний житель Могилева. Мужчина рассказал, что его машину угнали: с парковочного места возле дома она исчезла в обеденное время.

Правоохранители установили, что к пропаже транспортного средства может быть причастен приятель заявителя - 25-летний могилевчанин, ранее судимый за кражу и хулиганство. "Выяснилось, что мужчины вместе распивали спиртные напитки. После этого молодой человек забрал из сумки своего приятеля ключи от машины, - рассказала Елена Симонова. - Оказалось, что раньше мужчина давал своему другу машину, чтобы тот решал какие-то свои вопросы, но в этот раз категорически запретил ему садиться за руль - молодой человек был пьян".

Могилевчанин друга не послушал: забрал машину, проехал пару кварталов, повредил машину, бросил ее на улицу и отправился домой. Автомобиль с механическими повреждениями позже был найден на штрафстоянке. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, следователи дадут правовую оценку.-0-