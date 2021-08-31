Нетрезвый мозырянин оказал сопротивление милиции - возбуждено уголовное дело

31 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Мозыря оказал сопротивление милиционерам - возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

В оперативно-дежурную службу Мозырского РОВД поступило сообщение о том, что в одном из подъездов дома по ул.Интернациональной шумит молодежь. По адресу выехала машина ОДС вместе с сотрудниками патрульно-постовой службы милиции РОВД.

В подъезде дома милиционеры увидели компанию парней с девушками, которые были изрядно пьяны и вели себя вызывающе. "На замечания правоохранителей и требование к парням пройти для разбирательства ответили агрессией. Особенно усердствовал 21-летний молодой человек. В пьяном угаре стал бросаться на сотрудников. Патрульные применили спецсредства и надели на дебошира наручники. Но даже это его не успокоило. Он кусался, брыкался, пытался ударить сотрудников в форме", - рассказали в УВД.

Следователи возбудили в отношении мозырянина уголовное дело по факту сопротивления сотрудникам ОВД, сопряженного с применением насилия. Парня отправили в ИВС. В отделении информации и общественных связей добавили, что ранее молодой человек 7 раз привлекался к ответственности за различные административные правонарушения.

На еще одного мужчину из той же компании составили административный протокол за мелкое хулиганство, он получил трое суток административного ареста.-0-