Нетрезвый мужчина оказал сопротивление милиционеру в Хойниках

12 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Хойниках пьяный мужчина оказал сопротивление милиционеру, сообщили БЕЛТА в отделении информации и по связям с общественностью УВД облисполкома.

Инцидент произошел 8 января. Двое жителей горпоселка Лельчицы, командированные от предприятия в Хойники, пришли в один из баров райцентра. "После полуночи владелец заведения сделал им замечание, что пора и честь знать. Один из отдыхавших уже еле держался на ногах. Когда несколько раз упал в помещении, директор попросил клиента покинуть бар. Однако 34-летнему мужчине это не понравилось. Уже на крыльце, куда его вывели, отдыхающий с кулаками набросился на хозяина заведения", - рассказали в УВД.

В этот момент неподалеку проезжал автопатруль Хойникского РОВД. Сотрудники милиции стали разнимать конфликтующих. Разгоряченный спиртным посетитель бара оказал сопротивление милиционеру-водителю. "Схватил его за форменное обмундирование, ударил кулаком в область груди", - уточнили правоохранители. Спустя минуту нарушитель был задержан.

Возбуждено уголовное дело за сопротивление сотруднику органов внутренних дел при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия.-0-