Нетрезвый мужчина повредил чужую машину и скрылся с места происшествия

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 21:00 47-летний водитель, управляя автомобилем "Пежо 406", двигался по ул.Некрашевича. У дома №8 он совершил наезд на припаркованный автомобиль и уехал с места происшествия. О произошедшем в ГАИ сообщили очевидцы. Такая информация сообщается в Telegram-канале УГАИ МВД Мингорисполкома.

Вскоре на ул.Каролинской инспекторы отдела ГАИ Московского РУВД г.Минска по указанным приметам задержали нарушителя и с признаками алкогольного опьянения доставили в наркологический диспансер. При проведении освидетельствования в организме мужчины выявлено 2,77 промилле алкоголя.

Водитель был отстранен от управления транспортным средством, автомобиль поместили на охраняемую стоянку. На данный момент сотрудники районной Госавтоинспекции проводят проверку.

Госавтоинспекция напоминает, что нередко тяжесть последствий "нетрезвых" дорожно-транспортных происшествий значительно выше по сравнению с остальными автоавариями. Каждый в силах предотвратить подобную поездку. Уважаемые участники дорожного движения! Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии алкогольного опьянения, сообщите в дежурную часть ГАИ по телефону 102!