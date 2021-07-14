Нетрезвый пешеход попал под машину в Осиповичах

14 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Осиповичах под колеса автомобиля попал пешеход, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

ДТП произошло 12 июля около 22.30. В районе дома №20 по улице Рабоче-Крестьянской 38-летний местный житель двигался на автомобиле Mercedes-Benz. Машина сбила 67-летнего жителя районного центра, который двигался с велосипедом во встречном направлении по разделительной полосе.

Пешеход с травмами госпитализирован. Как отметили в ГАИ, он был пьян.

Госавтоинспекция напоминает: следует ответственно относиться к своей безопасности на дороге и не рисковать напрасно.-0-