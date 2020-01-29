29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвый пешеход спал на проезжей части в Минске на проспекте Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники ОГАИ Первомайского РУВД вовремя забрали гражданина с дороги. Мужчина не пострадал, а его поведение не спровоцировало ДТП.

ГАИ предупреждает, если вы стали свидетелем нахождения на проезжей части нетрезвого пешехода, а также управления транспортным средством нетрезвым водителем, следует незамедлительно сообщить об этом правоохранителям.-0-