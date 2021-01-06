6 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвый подросток с друзьями угнал легковушку с автомойки в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент произошел 31 декабря примерно в 03.10. На линию 102 поступило сообщение, что по ул.Интернациональной едет "Опель Астра", водитель которого, предположительно, нетрезв. Автомобиль вилял из полосы в полосу, ехал без света фар.

Экипаж ГАИ остановил авто при помощи проблесковых маячков и звуковой сигнализации. "За рулем оказался несовершеннолетний парень, а на заднем сидении находились еще два 18-летних пассажира. Как выяснилось, владелец автомобиля - 49-летний мужчина. Сотрудники ГАИ позвонили ему, и мужчина рассказал, что оставил свою машину на автомойке в другом районе областного центра - на улице Косарева", - рассказали в УГАИ.

Трое молодых людей, в том числе сотрудник автомойки, по их словам, хотели доставить авто на другую мойку, так как на том объекте не было воды. "При этом 17-летний молодой человек, не имеющий права управления транспортом, действительно находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат медицинского освидетельствования показал у него в выдыхаемом воздухе 0,315 промилле алкоголя", - уточнили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ.

В отношении правонарушителя составлено несколько административных протоколов. Проводится проверка.-0-