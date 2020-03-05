Нетрезвый таксист сбил ребенка в Бресте

5 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте нетрезвый таксист сбил ребенка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал МВД.

Авария произошла 4 марта около 19.00. На нерегулируемом пешеходном переходе на улице Советской Конституции водитель такси наехал на 11-летнюю девочку. Мужчина дождался приезда скорой помощи, а затем покинул место ДТП. Школьницу с травмами доставили в больницу.

Госавтоинспекторы установили личность водителя и задержали его. Им оказался 44-летний брестчанин. Как выяснилось, он сел за руль в пьяном виде: концентрация паров алкоголя в выдыхаемом воздухе составила 1,2 промилле.

В отношении водителя начат административный процесс.-0-