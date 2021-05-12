12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвый учащийся столичного лицея сел за руль и совершил ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел 11 мая утром. По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Заводского РУВД Минска Анастасии Забавской, 17-летний парень, управляя автомобилем "Ровер", двигался по улице Васнецова со стороны улицы Плеханова в направлении улицы Кулешова. В какой-то момент он не справился с управлением и совершил наезд на осветительную мачту.

После этого молодой человек скрылся с места происшествия. Однако в ходе разыскных мероприятий милиционеры обнаружили горе-водителя. В момент задержания он находился у себя дома.

Нарушителя доставили на освидетельствование, по результатам которого в его организме выявлено 2,14 промилле алкоголя. Со слов несовершеннолетнего, он выпил 3 л пива и решил в машине "перегнать антифриз".

На данный момент несовершеннолетний передан родителям, автомобиль находится на охраняемой стоянке. По факту произошедшего проводится проверка.

"Уважаемые родители, контролируйте местонахождение своих детей, интересуйтесь, чем занимается ваш ребенок в свободное время. Помните, что ответственность за жизнь и здоровье ребенка несут родители и никто не сможет лучше и правильнее объяснить подростку последствия нарушений правил дорожного движения, чем мама и папа", - отметили в ГАИ.-0-