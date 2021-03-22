Нетрезвый водитель каршерингового авто в Минске снес дорожный знак

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске нетрезвый водитель каршерингового авто попал в аварию, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"В минувшую субботу (20 марта) около 6.20 на ул.Кижеватова внимание сотрудников ГАИ привлек каршеринговый автомобиль "Киа". Машина неуверенно двигалась со стороны ул.Брестской в направлении ул.Вирской. Инспекторы подали знак об остановке транспортного средства. Проигнорировав законное требование милиционеров, мужчина продолжил движение и свернул на ул.Брилевскую", - рассказали в Госавтоинспекции.

С включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией инспекторы начали преследовать иномарку. Однако у дома №46 водитель не справился с управлением и въехал в дорожный знак, затем в дерево.

Автомобиль получил механические повреждения, пострадавших нет.

Установлено, что водитель "Киа" в момент происшествия был пьян: результат освидетельствования - две промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Госавтоинспекция напоминает: с 1 марта ужесточилось наказание в отношении нетрезвых водителей. Теперь, если в выдыхаемом воздухе содержится от 0,3 до 0,8 промилле алкоголя, водителю грозит штраф 100 базовых величин (1 БВ - Br29) и лишение права управления на три года, если свыше 0,8 промилле, штраф будет уже 200 базовых величин с лишением права управления на пять лет.-0-