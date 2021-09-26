Нетрезвый водитель на фуре пытался по встречке въехать в Минск

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвый водитель на фуре попытался по встречной полосе въехать в Минск. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"25 сентября сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД, обеспечивая безопасность дорожного движения на пр.Дзержинского, увидели, как в город по встречке въезжает фура. Инспекторы попытались задержать нарушителя, однако тот продолжил движение. Спустя несколько минут милиционерам удалось остановить грузовик. За рулем находился мужчина, по его внешнему виду было понятно, что он пьян. Водителя доставили на освидетельствование. Концентрация алкоголя в его организме составила 1,77 промилле алкоголя", - говорится в сообщении.

Позже дальнобойщик пояснил, что он вернулся из рейса и выпил 300 г коньяка. Однако на вопрос инспектора, зачем сел за руль в таком состоянии, водитель ответить не смог. Инспекторы доставили нарушителя в вытрезвитель. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку.

Госавтоинспекция напоминает водителям о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. А также обращается к гражданам с просьбой сообщать по телефону 102, если видят, что за руль собирается сесть нетрезвый водитель.-0-