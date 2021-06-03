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Происшествия
03 июня 2021, 23:59

Нетрезвый водитель на "Шкода" съехал в кювет и перевернулся

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. 47-летний водитель автомобиля "Шкода", двигался по внутреннему кольцу МКАД. В районе 34-го км кольцевой не справился с управлением и съехал в кювет. После чего автомобиль перевернулся. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В ДТП никто не пострадал, транспортное средство получило серьезные механические повреждения. Известно, что водитель в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что дорога и алкоголь несовместимы, и обращается с призывом сообщать о нетрезвых участниках дорожного движения по телефону 102!

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