Нетрезвый водитель на высокой скорости протаранил машину дорожных служб в Минске

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на пр.Дзержинского нетрезвый водитель на высокой скорости протаранил несколько автомобилей, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

25-летний мужчина на "Мерседесе" двигался сегодня по пр.Дзержинского и столкнулся с "Фольксвагеном", ехавшим впереди. Последний от удара отбросило на металлическое ограждение, а "Мерседес" протаранил грузовой МАЗ - машину прикрытия дорожных служб.

Установлено, что водитель "Мерседеса" в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования - 1,16 промилле алкоголя. Кроме того, скорость движения иномарки при столкновении была 183 км/ч.

В ДТП машины получили механические повреждения. По факту произошедшего проводится проверка.

Госавтоинспекторы просят всех, кто видит, что за руль садится нетрезвый водитель или же он управляет транспортом, не оставаться равнодушным и незамедлительно сообщать об этом по телефону 102. "Не исключено, что ваш звонок поможет избежать трагедии", - добавили в УГАИ.-0-