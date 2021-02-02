2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвый водитель ночью спровоцировал ДТП на МКАД. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко, этой ночью около 2.49 водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем "Шевроле", двигался по внутреннему кольцу МКАД со стороны ул.Тимирязева в направлении пр.Победителей. При несоблюдении безопасной дистанции до движущегося впереди погрузчика "Амкдор" он столкнулся с ним. Пострадавших в ДТП нет. Транспортные средства получили механические повреждения", - рассказали в ГАИ.

По результатам медицинского освидетельствования у водителя автомобиля "Шевроле" концентрация паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1,46 промилле. В отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.1 ст.18.16 (за управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ч.6 ст.18.14 (за несоблюдение безопасной дистанции) КоАП.

"Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, либо видите на проезжей части или вблизи нее нетрезвых пешеходов или велосипедистов, явно создающих своими действиями угрозу безопасности дорожного движения, срочно сообщите об этом по телефону 102 (звонок бесплатный). Возможно, ваша информация убережет жизнь человеку", - добавили в ГАИ.-0-